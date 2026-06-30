Вторник, 30 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
19:59 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Башкирии хирурги удалили пациентке камень размером с яйцо

Фото: Ксения Калинина | Башинформ
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии хирурги достали из желчного пузыря пациентки гигантский камень размером с куриное яйцо. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в одну из больниц республики поступила пожилая женщина с острой кишечной непроходимостью.

«При осмотре желудка и двенадцатиперстной кишки врачи увидели, что просвет полностью перекрыт камнем больших размеров — примерно с куриное яйцо. Врачи эндоскопического отделения пытались извлечь его щадящим способом. Однако под медикаментозным сном камень удалось лишь переместить в желудок. Вытащить его через пищевод было невозможно из-за больших размеров — 3,5х5 см», — рассказали в минздраве.

Пациентке сделали операцию, вскрыли желудок и извлекли камень. По словам врачей, седация и малое вмешательство помогли пациентке легче перенести операцию.

Справка: синдром Бувере — редкое осложнение желчнокаменной болезни, бывает всего в 0,3–5% случаев. Опасность в том, что камень годами может лежать в желчном пузыре, незаметно разрушать его стенку, образовывать ход и перемещаться в кишечник.

Ранее врачи удалили огромную опухоль у маленькой девочки из Уфы.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru