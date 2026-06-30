В Башкирии хирурги удалили пациентке камень размером с яйцо

В Башкирии хирурги достали из желчного пузыря пациентки гигантский камень размером с куриное яйцо. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в одну из больниц республики поступила пожилая женщина с острой кишечной непроходимостью.

«При осмотре желудка и двенадцатиперстной кишки врачи увидели, что просвет полностью перекрыт камнем больших размеров — примерно с куриное яйцо. Врачи эндоскопического отделения пытались извлечь его щадящим способом. Однако под медикаментозным сном камень удалось лишь переместить в желудок. Вытащить его через пищевод было невозможно из-за больших размеров — 3,5х5 см», — рассказали в минздраве.

Пациентке сделали операцию, вскрыли желудок и извлекли камень. По словам врачей, седация и малое вмешательство помогли пациентке легче перенести операцию.

Справка: синдром Бувере — редкое осложнение желчнокаменной болезни, бывает всего в 0,3–5% случаев. Опасность в том, что камень годами может лежать в желчном пузыре, незаметно разрушать его стенку, образовывать ход и перемещаться в кишечник.

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