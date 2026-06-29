В Башкирии врачи «Поездов здоровья» придут в шесть районов

В Башкирии на этой неделе мобильные бригады медиков придут в населённые пункты шести районов. О ходе акции «Здоровая республика — здоровый регион» сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

С 29 июня по 3 июля 2026 года «Поезда здоровья» посетят Иглинский, Мечетлинский, Ишимбайский, Ермекеевский, Бураевский и Баймакский районы, уточнил Айрат Рахматуллин.

По словам министра, за время проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» в республике врачи провели порядка 100 тысяч осмотров в 200 населённых пунктах. Специалисты провели более 27 тысяч рентген-обследований, после которых обнаружены 2 тысячи подозрений на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, в том числе 114 случаев на онкологию.