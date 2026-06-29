Шанс на жизнь: неонатолог из Уфы рассказала, как спасает недоношенных детей

В третьем роддоме Уфы (ныне городской клинический перинатальный центр) никогда не смолкает плач новорожденных малышей. Именно здесь начинается самое главное чудо — новая жизнь, которая принесет счастье в чью-то семью. Завтра еще в одном доме начнутся приятные хлопоты, а для кого-то — новый, счастливый этап. Счастье быть родителями дарит неонатолог из Уфы, врач городского клинического перинатального центра Алсу Хамматшина. За 32 года работы она помогла тысячам малышей, которые поторопились появиться на свет. В этом году Алсу Хамматшина стала победителем республиканского конкурса «Лучший врач-неонатолог года».

Журналисты «Башинформа» отправились в городской клинический перинатальный центр Уфы, чтобы познакомиться с лучшим неонатологом республики. Алсу Хамматшина рассказала о своей работе и провела нам экскурсию по перинатальному центру.

Оркестр поющих детей

Утро в городском перинатальном центре началось с обхода. Уже четыре малыша появились на свет. Мы заходим в отделение патологии новорожденных детей. Перед входом врач напомнил, что нужно обязательно обработать руки — у крошечных малышей еще незрелый иммунитет. Переступив порог, Алсу Хамматшина сразу приступила к своим обязанностям — добрым спокойным голосом начала общаться с малышами. Дети, словно ее понимают, затихли и внимательно слушают.

Перед нами только родившиеся дети, многие из них появились на свет путем кесарево сечения, в другой палате лечат малышей, у которых после рождения обнаружена желтуха. Врач эту палату называет оркестром поющих детей. Каждого ребенка она осматривает с нежностью и особой осторожностью. При этом работы здесь непочатый край. Персонал практически целые сутки на ногах: детей кормят, возят к мамам, на процедуры, назначают анализы и прививки. Случайных и проходных людей нет. Так и Алсу Хамматшина эту профессию выбрала еще в детстве.

«С детства хотела стать врачом, загорелась этой мечтой, когда в пять лет заболела и лежала в больнице. До сих пор помню запах комнаты, где стерилизовали инструменты, помню серьезных врачей и заботливых медсестер, тогда я и влюбилась в эту профессию. После выписки я забрала домой посуду из больницы и играла с ней», — рассказывает Алсу Рифовна.

«Почему у детей бывает желтуха?» — интересуюсь у врача.

«У детей очень часто спадают отеки и, соответственно, уменьшается вес, организм обезвоживается, в крови накапливается билирубин. Также бывает несовместимость по группе крови, то есть когда у мамы первая группа или резус-фактор отрицательный, а у ребенка любая другая группа крови. Еще дети желтеют из-за особенностей эритроцитов. Это связано со многими факторами», — ответила врач.

Хамматшина отметила, что в их отделении лежат не только недоношенные дети, но и те, кто с очень маленьким весом, малыши с врожденными пороками развития. Для лечения таких детей врачи часто консультируются с отделением хирургии новорожденных республиканской детской клинической больницы. По словам врача, она сама часто делится своим опытом с другими больницами. Между делом она вспомнила, что в прошлом году ездила в командировку в Луганскую Народную Республику. За два месяца работы в перинатальном центре Красного Луча ей удалось выходить двойню, родившуюся раньше срока.