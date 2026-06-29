Шанс на жизнь: неонатолог из Уфы рассказала, как спасает недоношенных детей

В третьем роддоме Уфы (ныне городской клинический перинатальный центр) никогда не смолкает плач новорожденных малышей. Именно здесь начинается самое главное чудо — новая жизнь, которая принесет счастье в чью-то семью. Завтра еще в одном доме начнутся приятные хлопоты, а для кого-то — новый, счастливый этап. Счастье быть родителями дарит неонатолог из Уфы, врач городского клинического перинатального центра Алсу Хамматшина. За 32 года работы она помогла тысячам малышей, которые поторопились появиться на свет. В этом году Алсу Хамматшина стала победителем республиканского конкурса «Лучший врач-неонатолог года».
Журналисты «Башинформа» отправились в городской клинический перинатальный центр Уфы, чтобы познакомиться с лучшим неонатологом республики. Алсу Хамматшина рассказала о своей работе и провела нам экскурсию по перинатальному центру.
Утро в городском перинатальном центре началось с обхода. Уже четыре малыша появились на свет. Мы заходим в отделение патологии новорожденных детей. Перед входом врач напомнил, что нужно обязательно обработать руки — у крошечных малышей еще незрелый иммунитет. Переступив порог, Алсу Хамматшина сразу приступила к своим обязанностям — добрым спокойным голосом начала общаться с малышами. Дети, словно ее понимают, затихли и внимательно слушают.
Перед нами только родившиеся дети, многие из них появились на свет путем кесарево сечения, в другой палате лечат малышей, у которых после рождения обнаружена желтуха. Врач эту палату называет оркестром поющих детей. Каждого ребенка она осматривает с нежностью и особой осторожностью. При этом работы здесь непочатый край. Персонал практически целые сутки на ногах: детей кормят, возят к мамам, на процедуры, назначают анализы и прививки. Случайных и проходных людей нет. Так и Алсу Хамматшина эту профессию выбрала еще в детстве.
«С детства хотела стать врачом, загорелась этой мечтой, когда в пять лет заболела и лежала в больнице. До сих пор помню запах комнаты, где стерилизовали инструменты, помню серьезных врачей и заботливых медсестер, тогда я и влюбилась в эту профессию. После выписки я забрала домой посуду из больницы и играла с ней», — рассказывает Алсу Рифовна.
«Почему у детей бывает желтуха?» — интересуюсь у врача.
«У детей очень часто спадают отеки и, соответственно, уменьшается вес, организм обезвоживается, в крови накапливается билирубин. Также бывает несовместимость по группе крови, то есть когда у мамы первая группа или резус-фактор отрицательный, а у ребенка любая другая группа крови. Еще дети желтеют из-за особенностей эритроцитов. Это связано со многими факторами», — ответила врач.
Хамматшина отметила, что в их отделении лежат не только недоношенные дети, но и те, кто с очень маленьким весом, малыши с врожденными пороками развития. Для лечения таких детей врачи часто консультируются с отделением хирургии новорожденных республиканской детской клинической больницы. По словам врача, она сама часто делится своим опытом с другими больницами. Между делом она вспомнила, что в прошлом году ездила в командировку в Луганскую Народную Республику. За два месяца работы в перинатальном центре Красного Луча ей удалось выходить двойню, родившуюся раньше срока.
Идет осмотр недоношенных малышей. В любой момент неонатолога могут вызвать в родильный блок. Около 11 часов появился на свет еще один малыш — уфимка Динара родила дочь. Первый вздох, первый крик — сразу после рождения малыша должен осмотреть неонатолог. Врач оценивает состояние ребенка по шкале Апгар.
«Если роды прошли без осложнений, то малыша обследуют по стандартной минимальной программе и сразу же прикладывают к груди матери. До 28 дней за здоровье ребенка отвечает неонатолог. Хочу добавить, что многие заболевания, проявляющиеся во взрослом возрасте, берут начало в период новорожденности», — делится врач.
Спустя полчаса после родов Динара уже кормила ребенка грудью. Молозиво — это самое полезное, что может быть для малыша, поясняет врач. В разговоре с многодетной мамой стало известно, что вес крошечной Эмилии — 3460 кг, а рост — 52 сантиметра. В счастливой семье подрастают еще двое детей — дома малыша ждут сестра и брат.
Возвращаемся обратно в отделение патологии новорожденных детей. По пути заходим в соседний блок — в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Алсу Хамматшина здесь проработала 20 лет. Кстати, помещение реанимации в прошлом году было капитально отремонтировано, и теперь отделение оснащено по последнему слову техники.
Тихая и спокойная атмосфера. Медперсонал здесь говорит только шепотом. Мы встретили двух мам, которые спешили к своим малышам. Их дети родились раньше срока с экстремально низкой массой тела. Алсу Хамматшина отметила, что один ребенок подключен к аппарату ИВЛ, впереди у него — месяцы выхаживания.
Мамы сели в удобное кресло и положили своих малышей на свою грудь. Этот способ выхаживания действует не хуже лекарства, он называется Метод кенгуру, сразу же объясняет нам Алсу Хамматшина. Рядом с мамой малыши успокаиваются, у них выравнивается дыхание.
Отделение реанимации рассчитано на 10 коек, в одной палате выхаживают по 2 ребенка. Некоторые из них в открытых реанимационных системах, другие — в закрытых кувезах, укутанные мягкими одеялами. Каждый ребенок подключен ко множеству приборов. Из системы дозирования лекарственных препаратов новорожденному поступают необходимые для жизни препараты..
Неонатолог пояснила, что в отделение реанимации новорожденных также поступают дети с врожденными патологиями, которые часто требуют хирургической коррекции. Здесь малышей готовят к операции и выхаживают после нее. Отделение оснащено новейшей техникой. Она позволяет проводить круглосуточный мониторинг за состоянием новорожденного.
«Особенность нашего центра в том, что знаем о беременной женщине и ее будущем ребенке, о возможных рисках развития той или иной патологии, включая пороки развития у новорожденного, поэтому всегда сотрудничаем со специалистами узкого профиля, это хирурги, нейрохирурги, травматологи, ортопеды и другие. Благодаря совместной работе помощь оказывается своевременно, качественно, что несомненно сказывается в будущем на качестве жизни ребенка и в целом нашего будущего подрастающего поколения, — говорит Алсу Хамматшина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.