Понедельник, 29 Июня 2026
|
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:00 (UTC+5), 29 Июня 2026

Шанс на жизнь: неонатолог из Уфы рассказала, как спасает недоношенных детей

Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В третьем роддоме Уфы (ныне городской клинический перинатальный центр) никогда не смолкает плач новорожденных малышей. Именно здесь начинается самое главное чудо — новая жизнь, которая принесет счастье в чью-то семью. Завтра еще в одном доме начнутся приятные хлопоты, а для кого-то — новый, счастливый этап. Счастье быть родителями дарит неонатолог из Уфы, врач городского клинического перинатального центра Алсу Хамматшина. За 32 года работы она помогла тысячам малышей, которые поторопились появиться на свет. В этом году Алсу Хамматшина стала победителем республиканского конкурса «Лучший врач-неонатолог года».

Журналисты «Башинформа» отправились в городской клинический перинатальный центр Уфы, чтобы познакомиться с лучшим неонатологом республики. Алсу Хамматшина рассказала о своей работе и провела нам экскурсию по перинатальному центру.

Оркестр поющих детей

Утро в городском перинатальном центре началось с обхода. Уже четыре малыша появились на свет. Мы заходим в отделение патологии новорожденных детей. Перед входом врач напомнил, что нужно обязательно обработать руки —  у крошечных малышей еще незрелый иммунитет. Переступив порог, Алсу Хамматшина сразу приступила к своим обязанностям — добрым спокойным голосом начала общаться с малышами. Дети, словно ее понимают, затихли и внимательно слушают.

Перед нами только родившиеся дети, многие из них появились на свет путем кесарево сечения, в другой палате лечат малышей, у которых после рождения обнаружена желтуха. Врач эту палату называет оркестром поющих детей. Каждого ребенка она осматривает с нежностью и особой осторожностью. При этом работы здесь непочатый край. Персонал практически целые сутки на ногах: детей кормят, возят к мамам, на процедуры, назначают анализы и прививки. Случайных и проходных людей нет. Так и Алсу Хамматшина эту профессию выбрала еще в детстве. 

«С детства хотела стать врачом, загорелась этой мечтой, когда в пять лет заболела и лежала в больнице. До сих пор помню запах комнаты, где стерилизовали инструменты, помню серьезных врачей и заботливых медсестер, тогда я и влюбилась в эту профессию. После выписки я забрала домой посуду из больницы и играла с ней», — рассказывает Алсу Рифовна.  

«Почему у детей бывает желтуха?» — интересуюсь у врача.

 «У детей очень часто спадают отеки и, соответственно, уменьшается вес, организм обезвоживается, в крови накапливается билирубин. Также бывает несовместимость по группе крови, то есть когда у мамы первая группа или резус-фактор отрицательный, а у ребенка любая другая группа крови. Еще дети желтеют из-за особенностей эритроцитов. Это связано со многими факторами», ответила врач.

Хамматшина отметила, что в их отделении лежат не только недоношенные дети, но и те, кто с очень маленьким весом, малыши с врожденными пороками развития. Для лечения таких детей врачи часто консультируются с отделением хирургии новорожденных республиканской детской клинической больницы. По словам врача, она сама часто делится своим опытом с другими больницами. Между делом она вспомнила, что в прошлом году ездила в командировку в Луганскую Народную Республику. За два месяца работы в перинатальном центре Красного Луча ей удалось выходить двойню, родившуюся раньше срока.

Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
1 из 5

Первый вздох

Идет осмотр недоношенных малышей. В любой момент неонатолога могут вызвать в родильный блок. Около 11 часов появился на свет еще один малыш — уфимка Динара родила дочь. Первый вздох, первый крик — сразу после рождения малыша должен осмотреть неонатолог. Врач оценивает состояние ребенка по шкале Апгар.

«Если роды прошли без осложнений, то малыша обследуют по стандартной минимальной программе и сразу же прикладывают к груди матери. До 28 дней за здоровье ребенка отвечает неонатолог. Хочу добавить, что многие заболевания, проявляющиеся во взрослом возрасте, берут начало в период новорожденности», — делится врач. 

Спустя полчаса после родов Динара уже кормила ребенка грудью. Молозиво — это самое полезное, что может быть для малыша, поясняет врач. В разговоре с многодетной мамой стало известно, что вес крошечной Эмилии —  3460 кг, а рост — 52 сантиметра. В счастливой семье подрастают еще двое детей — дома малыша ждут сестра и брат.

Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
1 из 2

Возвращаемся обратно в отделение патологии новорожденных детей. По пути заходим в соседний блок — в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Алсу Хамматшина здесь проработала 20 лет. Кстати, помещение реанимации в прошлом году было капитально отремонтировано, и теперь отделение оснащено по последнему слову техники.

Медикам современная техника в помощь

Тихая и спокойная атмосфера. Медперсонал здесь говорит только шепотом. Мы встретили двух мам, которые спешили к своим малышам. Их дети родились раньше срока с экстремально низкой массой тела. Алсу Хамматшина отметила, что один ребенок подключен к аппарату ИВЛ, впереди у него — месяцы выхаживания.  

Мамы сели в удобное кресло и положили своих малышей на свою грудь. Этот способ выхаживания действует не хуже лекарства, он называется Метод кенгуру, сразу же объясняет нам Алсу Хамматшина. Рядом с мамой малыши успокаиваются, у них выравнивается дыхание.

Отделение реанимации рассчитано на 10 коек, в одной палате выхаживают по 2 ребенка. Некоторые из них в открытых реанимационных системах, другие — в закрытых кувезах, укутанные мягкими одеялами. Каждый ребенок подключен ко множеству приборов. Из системы дозирования лекарственных препаратов новорожденному поступают необходимые для жизни препараты..

Неонатолог пояснила, что в отделение реанимации новорожденных также поступают дети с врожденными патологиями, которые часто требуют хирургической коррекции. Здесь малышей готовят к операции и выхаживают после нее. Отделение оснащено новейшей техникой. Она позволяет проводить круглосуточный мониторинг за состоянием новорожденного.

«Особенность нашего центра в том, что знаем о беременной женщине и ее будущем ребенке, о возможных рисках развития той или иной патологии, включая пороки развития у новорожденного, поэтому всегда сотрудничаем со специалистами узкого профиля, это хирурги, нейрохирурги, травматологи, ортопеды и другие. Благодаря совместной работе помощь оказывается своевременно, качественно, что несомненно сказывается в будущем на качестве жизни ребенка и в целом нашего будущего подрастающего поколения, — говорит Алсу Хамматшина.

Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
1 из 7
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru