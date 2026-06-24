Уфимцы реже стали болеть мышиной лихорадкой

За первые пять месяцев 2026 года в Уфе зарегистрировано 16 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Показатель в 2,3 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в 3,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

Чаще всего «мышкой» заражаются на своих садовых участках, при посещении леса и выездах на природу. Специфичной профилактики от инфекции нет, поэтому важно соблюдать личную гигиену, напомнила специалист.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в прошлом году мышиной лихорадкой в Башкирии переболели почти 800 человек.