В Башкирии за неделю служба скорой помощи приняла более 18,6 тысячи звонков

В Башкирии на прошлой неделе в скорую медицинскую помощь обратились более 18 600 раз. Практически все вызовы обслужены с 20-минутным доездом, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Контакт-центры приняли более 54 тысяч звонков, количество записавшихся к врачам составило около 603 тысяч человек.
Министр добавил, что санитарная авиация эвакуировала одного пациента в РКБ им. Куватова.
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