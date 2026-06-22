В Башкирии за неделю служба скорой помощи приняла более 18,6 тысячи звонков

В Башкирии на прошлой неделе в скорую медицинскую помощь обратились более 18 600 раз. Практически все вызовы обслужены с 20-минутным доездом, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Контакт-центры приняли более 54 тысяч звонков, количество записавшихся к врачам составило около 603 тысяч человек.

Министр добавил, что санитарная авиация эвакуировала одного пациента в РКБ им. Куватова.