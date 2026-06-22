В Башкирии «Поезда здоровья» доедут до шести районов

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе о том, что с 22 по 26 июня «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты Чишминского, Ишимбайского, Илишевского, Мечетлинского, Бакалинского и Бурзянского районов.

Мобильные бригады медиков с 15 апреля провели почти 90 тысяч осмотров в 186 населённых пунктах. Специалисты провели почти 25 тысяч обследований, выявили более 1600 подозрений на социально значимые заболевания, в том числе более ста на онкологию.