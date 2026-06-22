ЦУР Башкирии рассказал об онкологе с 30-летним стажем

Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического онкодиспансера Рустем Аюпов стал героем нового выпуска совместного проекта ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Повод гордиться».

Рустем Аюпов каждый год проводит свыше 200 операций, включая уникальные высокотехнологичные хирургические вмешательства при раке толстой кишки, а в 180 участвует как ассистент. Также он внедрил лапароскопические манипуляции. Еще доктор преподает в Школе практической онкологии.

По словам Аюпова, который в профессии 30 лет, самое сложное в работе — сопереживание.

«От твоих действий зависит жизнь пациента. Лечение надо провести таким образом, чтобы пациент максимально ушел в длительную ремиссию и получил полное выздоровление», — уверен он.

Президент страны Владимир Путин присвоил Рустему Аюпову звание заслуженного врача РФ. Высокую награду медику вручил Глава Башкирии Радий Хабиров.