ЦУР Башкирии рассказал об онкологе с 30-летним стажем

Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического онкодиспансера Рустем Аюпов стал героем нового выпуска совместного проекта ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Повод гордиться».
Рустем Аюпов каждый год проводит свыше 200 операций, включая уникальные высокотехнологичные хирургические вмешательства при раке толстой кишки, а в 180 участвует как ассистент. Также он внедрил лапароскопические манипуляции. Еще доктор преподает в Школе практической онкологии.
По словам Аюпова, который в профессии 30 лет, самое сложное в работе — сопереживание.
«От твоих действий зависит жизнь пациента. Лечение надо провести таким образом, чтобы пациент максимально ушел в длительную ремиссию и получил полное выздоровление», — уверен он.
Президент страны Владимир Путин присвоил Рустему Аюпову звание заслуженного врача РФ. Высокую награду медику вручил Глава Башкирии Радий Хабиров.
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