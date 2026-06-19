В Уфе наградили медиков — участников проекта «Поезд здоровья»

В преддверии Дня медицинского работника в региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялась церемония чествования врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее». В нем приняли участие руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников, депутат Государственной думы Римма Утяшева, заместитель министра здравоохранения РБ Елена Галимулина и представители медицинского сообщества.
В своем приветственном слове депутат Госдумы Римма Утяшева подчеркнула высокую значимость труда медицинских работников, назвав их «настоящими героями в белых халатах». Особое внимание парламентарий уделила проекту «Поезд здоровья», который был инициирован Главой республики Радием Хабировым в 2019 году.
«За прошедшие годы „Поезд здоровья“ осмотрел почти 135 тысяч жителей нашей республики. Проведены обследования, выставлены диагнозы, достигнуты реальные результаты. Вчера министр здравоохранения сообщил о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии — это прямое следствие нашей совместной работы», — отметила Римма Утяшева.
Она подчеркнула, что проект призван привлечь внимание людей к важности заботы о собственном здоровье.
Руководитель регионального исполкома партии Александр Мельников напомнил о вкладе медиков в борьбу с пандемией COVID-19 и их участии в оказании медпомощи в зоне проведения СВО. Он подчеркнул, что партия продолжает оказывать системную поддержку сфере здравоохранения, так как забота о здоровье граждан является приоритетным направлением народной программы «Единой России».
«Партия всегда старается оказывать максимальную помощь сфере здравоохранения, потому что здоровье для человека — самое важное», — сказал он.
Всего благодарности от регионального исполкома партии получили около 50 врачей, медсестёр и фельдшеров, которые ежедневно делают жизнь жителей республики лучше и здоровее. В их числе специалисты, ежедневно работающие как в ведущих лечебных учреждениях, так и в составе выездных медицинских бригад.
Медсестра кабинета компьютерной томографии Республиканского кардиоцентра Алия Баймеева в сфере здравоохранения с 2013 года.
«В кардиоцентре мы смотрим и взрослых пациентов, и новорождённых, которым операции необходимы. Наш метод помогает в этом. Аппараты новые, мы вместе с ними развиваемся, учимся», — поделилась она.
Для Алии Баймеевой это первая награда такого уровня. «Очень приятно получать награду в преддверии праздника, есть мотивация дальше работать», — призналась медик.
Ее коллега — рентгенлаборант городской больницы № 21 Зиля Расулова — шесть лет работает в передвижном диагностическом комплексе «Поезд здоровья».
«Я провожу маммографию. Мой труд оценили, поэтому я здесь. „Поезд здоровья“ — очень полезный проект. Во-первых, это доступно: не надо записываться, не надо ездить далеко. На месте мы обследуем до тридцати человек в день», — рассказала она.
Ляйсан Сагадатова, старшая медсестра Серменевской сельской амбулатории Белорецкого района в беседе с корреспондентом «Башинформа» отметила высокую востребованность проекта «Поезд здоровья» среди сельского населения республики.
По ее словам, благодаря мобильным комплексам сельские жители могут без предварительной записи и длительных поездок пройти обследования, которые зачастую помогают выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение.
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