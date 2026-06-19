В Уфе наградили медиков — участников проекта «Поезд здоровья»

Всего благодарности от регионального исполкома партии получили около 50 врачей, медсестёр и фельдшеров, которые ежедневно делают жизнь жителей республики лучше и здоровее. В их числе специалисты, ежедневно работающие как в ведущих лечебных учреждениях, так и в составе выездных медицинских бригад.

Медсестра кабинета компьютерной томографии Республиканского кардиоцентра Алия Баймеева в сфере здравоохранения с 2013 года.

«В кардиоцентре мы смотрим и взрослых пациентов, и новорождённых, которым операции необходимы. Наш метод помогает в этом. Аппараты новые, мы вместе с ними развиваемся, учимся», — поделилась она.

Для Алии Баймеевой это первая награда такого уровня. «Очень приятно получать награду в преддверии праздника, есть мотивация дальше работать», — призналась медик.

Ее коллега — рентгенлаборант городской больницы № 21 Зиля Расулова — шесть лет работает в передвижном диагностическом комплексе «Поезд здоровья».

«Я провожу маммографию. Мой труд оценили, поэтому я здесь. „Поезд здоровья“ — очень полезный проект. Во-первых, это доступно: не надо записываться, не надо ездить далеко. На месте мы обследуем до тридцати человек в день», — рассказала она.

Ляйсан Сагадатова, старшая медсестра Серменевской сельской амбулатории Белорецкого района в беседе с корреспондентом «Башинформа» отметила высокую востребованность проекта «Поезд здоровья» среди сельского населения республики.

По ее словам, благодаря мобильным комплексам сельские жители могут без предварительной записи и длительных поездок пройти обследования, которые зачастую помогают выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение.