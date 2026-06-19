«Мастерская» спасения в Уфе встречает День медицинского работника

Любой уфимец знает: если с ребенком или со взрослым случилась беда, в любое время суток можно обратиться в Клиническую больницу скорой медицинской помощи (КБСМП). В 1991 году для горожан она была просто еще одним новым медучреждением, а сегодня это крупнейший медицинский центр, в котором – новейшее оборудование, профессиональный коллектив и передовые методики лечения. Сейчас в составе больницы: первый в Башкирии Региональный сосудистый центр, травматологический центр 1 уровня, единственный в стране Региональный центр критической ишемии нижних конечностей и уникальный Центр мониторинга инсультов с искусственным интеллектом.

О профессионализме докторов можно судить и по тому, что именно им доверился Глава Башкирии, когда получил травму колена во время хоккейного матча. Вопреки прогнозам скептиков, для операции руководитель региона выбрал не частные клиники, а «скорую» больницу. После хирургического вмешательства Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию из больничной палаты и написал: «Спасибо врачам нашей БСМП, колено починили».

«Аббревиатура КБСМП расшифровывается в том числе и как: Качество, Безопасность, Своевременность, Милосердие, Профессионализм. Это и есть девиз больницы! Наша миссия – обеспечение гарантий качества и безопасности пациентам при оказании экстренной и неотложной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи», – говорит главный врач больницы Ирина Карамова.