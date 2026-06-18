Эпидемиолог в Башкирии назвал продукты, чаще вызывающие пищевые отравления

Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава РБ, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.
«При отравлениях симптомы могут возникнуть в первые 2-6 часов, или даже через 30 минут после приема пищи, в зависимости от содержащегося в ней токсина. А инфекционные заболевания имеют инкубационный период от 8 часов до двух-трех суток. При этом в первом случае температура тела человека может подниматься до 37,5-38 градусов, во втором до 39-40 градусов», — поделился эксперт.
До приезда «скорой» в качестве первой помощи Мухаметзянов рекомендовал выпить три-четыре стакана воды и вызвать искусственную рвоту.
«Также можно выпить активированный уголь, чтобы токсины скомпоновались и начали выходить из организма. Однако обязательно следует обратиться в медицинскую организацию», — подчеркнул он.
Ранее в Башкирии нашли множество нарушений в кафе, где отравились люди.
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