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11:40 (UTC+5), 18 Июня 2026

Эпидемиолог в Башкирии назвал продукты, чаще вызывающие пищевые отравления

Многокомпонентные салаты с майонезом, колбасные изделия, торты, пирожные и сладости с кремами, а также молочные продукты, для которых не соблюдаются условия хранения, являются основными источниками пищевых отравлений и кишечных инфекций.

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Иван Вавилов

Об этом в интервью ЦУР Башкортостана рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава РБ, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

«При отравлениях симптомы могут возникнуть в первые 2-6 часов, или даже через 30 минут после приема пищи, в зависимости от содержащегося в ней токсина. А инфекционные заболевания имеют инкубационный период от 8 часов до двух-трех суток. При этом в первом случае температура тела человека может подниматься до 37,5-38 градусов, во втором до 39-40 градусов», — поделился эксперт.

До приезда «скорой» в качестве первой помощи Мухаметзянов рекомендовал выпить три-четыре стакана воды и вызвать искусственную рвоту.

«Также можно выпить активированный уголь, чтобы токсины скомпоновались и начали выходить из организма. Однако обязательно следует обратиться в медицинскую организацию», — подчеркнул он.

Ранее в Башкирии нашли множество нарушений в кафе, где отравились люди.

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