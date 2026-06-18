Мальчик в тяжёлом состоянии: двое детей отравились в Башкирии

«Дети на скорой помощи были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Малыш в реанимации в тяжёлом состоянии, его старшая сестра в состоянии средней степени тяжести в педиатрическом отделении», — рассказали о состоянии детей в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что дети съели еду с препаратом для больного родственника.