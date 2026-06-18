100 лет «Башфармации»: и дольше века длится госаптека

Крупнейшее медицинское предприятие республики – «Башфармация» – отметило вековой юбилей. За сто лет лекарственная сеть выросла от двух городских аптек до 168 точек, а на обслуживании более 15 тысяч льготников в день. О том, почему до сих пор делают лекарства по прописям 70-летней давности и когда появится новый завод, «Башинформ» узнал у генерального директора предприятия Владимира Забрудского.
– Вопрос глубокий. Я коренной уфимец, ещё по рассказам старших и своему детству помню, что на весь город было всего две-три аптеки. Сейчас реальность иная. Появляются болезни, о которых раньше не знали, и бороться с ними приходится на другом уровне. Например, прививки от клещевого энцефалита, от бешенства после укусов животных стали уже частью нашей жизни, хотя еще несколько десятков лет назад их не было. Промышленность, как и мировая наука, движется вперёд: создаются и испытываются новые лекарства.
– 22 марта 1926 года Совет народных комиссаров республики утвердил устав «Башаптекоуправление». Это был толчок к созданию системы. В 2003-м получили нынешний статус – ГУП «Башфармация». Это дало устойчивость. Мы не зависим от колебаний рынка, потому что наша задача не прибыль, а доступность лекарств для льготников, для жителей глубинки. Поэтому наши аптеки представлены во всех районах и городах Башкирии.
За этот век переживали вместе со страной и республикой самые непростые времена: в годы Великой Отечественной войны одними из первых разрабатывали методы лечения раненых, изготавливали мази на основе лекарственных трав для заживления ран, первыми пришли на помощь во время вспышки холеры в Уфе в 1972 году, боролись за спасение пострадавших в железнодорожной катастрофе под Улу-Теляком и во время «фенольной» аварии, оставались на плаву в 90-е годы. Но одним из самых главных вызовов для нас стала пандемия коронавируса.
– Коронавирус научил нас тому, как говорят военные: «Никто, кроме нас». Мы это прочувствовали на себе сполна. Когда в республику поступили первые вакцины и препараты, речь шла о жизнях. Сотрудники работали с полной отдачей: приходили засветло, возвращались глубокой ночью. Водители ночевали в машинах, чтобы не терять ни минуты и вовремя доставлять в районы необходимые вакцины и препараты. Работали круглосуточно, и я с гордостью могу сказать: тогда по нашей вине не случилось ни одного сбоя в поставках. Мы справились.
И ещё один важный итог – люди стали ответственнее относиться к своему здоровью, поняли его ценность. Система льготного обеспечения лекарствами тоже прошла проверку на прочность. У нас в стране, на мой взгляд, она одна из самых продуманных в мире.
– Минздрав закупает препараты, мы их принимаем и развозим. Работаем по девяти льготным направлениям: «Круг добра», орфанные заболевания, федеральные и республиканские льготы. Лекарства развозим в центральные районные аптеки, оттуда они выдаются по рецептам. Пациентам из районов не нужно ехать в Уфу – мы доставляем всё централизованно по разнарядкам министерства здравоохранения. Машины ежедневно выходят на маршруты. Все оснащены холодильниками для препаратов, требующих особого температурного режима.
Сейчас в сети 168 аптек и аптечных пунктов, четырнадцать точек оптики. Но нам нужно расширяться. Планируем открывать новые пункты, особенно в поликлиниках, чтобы пациент мог получить лекарство сразу после визита к врачу. В Уфе – более 20 таких объектов, например, в 22-й и 21-й больницах аптеки уже лицензируются.
– Ежедневно обслуживаем от 10 до 15 тысяч рецептов по всей республике. Но у одного пациента может быть два-три заболевания, поэтому мы оцениваем нагрузку по количеству рецептов. В прошлом году их выписали более 2,7 миллиона. Мы знаем пофамильно всех тяжелобольных – с онкологией, болезнями крови, орфанными патологиями. Ведём графики выдачи дорогостоящих лекарств и строго их соблюдаем.
– Многие препараты мы выпускаем годами. У нас девять рецептурно-производственных отделов, зарегистрировано 342 рецепта. Это и антигриппин (зимой за ним очередь), и антигистаминные средства, жидкость для электрофореза, успокаивающие микстуры, капли для носа, включая знаменитый «Протаргол». В условиях санкций вся отрасль перестраивается на импортозамещение, переходит на российские аналоги, дженерики. И мы обязаны наращивать собственное производство, чтобы обеспечить лекарственную безопасность Республики Башкортостан. Потому что, во-первых, это качество, которое мы контролируем, а во-вторых, это доступность для населения.
– Да, очень многое. Ручные весы, ложки-дозаторы, машины для закатки пузырьков – оборудование с советских времён, для ручного труда, и мы им до сих пор пользуемся. У нас работают фармацевты, которые делают препараты вручную, качественно, надёжно. Кроме уже названного, есть «Микстура Кватера» – успокаивающее средство, и пропись Житнякова, мазь от пролежней, ожогов и воспалений, раствор Люголя на основе йода для лечения воспалений в горле. Им больше семидесяти лет, но они по-прежнему востребованы.
– Сложно, но находим. Для многих это не просто работа, а призвание. Заключаем договоры с медколледжами и вузами, оплачиваем обучение студентов, ждём их возвращения, предоставляем рабочие места. Практику они проходят у нас. Например, недавно из двадцати практикантов остались работать восемь. Это очень хороший показатель. Было бы желание, а работа для таких людей у нас всегда найдётся.
– Этот вопрос мне задают часто. Отвечу так: у нас нет конкурентов, потому что мы занимаемся льготным лекарственным обеспечением. За каждым рецептом — конкретный человек, и мы это помним. Тяжёлые препараты дают серьёзную нагрузку на организм, у них есть побочные эффекты. Наша задача – предложить средства, которые облегчат приём основной терапии. Именно лекарственные, а не БАДы. Мы не гонимся за прибылью и делаем минимальную наценку. Мы государственное предприятие, и наша цель – защищать здоровье граждан.
– Это не просто планы, а наша главная цель. Но начинать нужно не с завода, а со склада. Настоящий склад построили ещё в 70-х годах, он морально и физически устарел, не может выполнять те амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим. Хотим построить под Уфой современный комплекс со складом, офисом и заводом, который полностью закроет потребность республики в физрастворе. Место уже выбрано, выходим с инициативой на «Инвестчас» к Главе Башкортостана, будем просить поддержки у руководства республики. Рассчитываем, что нас услышат. Новое оборудование и конвейерная лента увеличат производительность в 15,5 раза. Мы сможем поставлять лекарства не только льготникам, но и в госпитальный сегмент – больницы и стационары.
– Коллектив легендарный. Несмотря на все трудности, он не просто выстоял – мы вместе идём к поставленным целям, каждый понимает свою задачу. Костяк сложился давно, текучести кадров почти нет. Новичков поддерживаем, обучаем, стараемся удержать. Отдельно хочу поблагодарить правительство республики и Главу Башкортостана за внимание и поддержку, министерство здравоохранения за тесное взаимодействие и оперативное решение всех рабочих вопросов. Если бы не особое отношение руководства республики и лично Радия Фаритовича Хабирова, «Башфармации» в нынешнем виде не было бы. Предприятию пришлось пройти через серьезный процесс финансово-экономического оздоровления, который курировал премьер-министр правительства Андрей Назаров по поручению Главы региона. Сегодня мы прочно стоим на ногах и уверенно смотрим в завтра. «Башфармация» – социально значимое предприятие, причем критически значимое, и несет на себе огромную ответственность за жизни людей – и одни мы бы эту ношу не потянули. А главное – мы видим благодарность в глазах людей, которым помогли. Ради этого и работаем.
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