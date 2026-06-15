Башкирия получит 141,9 млн рублей на системы мониторинга для диабетиков

Правительство распределило субсидии регионам на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин и детей с сахарным диабетом. Соответствующим распоряжением располагает агентство «Башинформ».
Согласно документу, общий объем финансирования из федерального бюджета на эти цели в 2026 году составит 3,9 млрд рублей, из которых более 969 млн рублей предназначены для беременных женщин, а 2,9 млрд рублей — для детей с диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет.
Башкирия получит значительные средства. Из них 46,8 млн рублей пойдут на обеспечение системами мониторинга глюкозы беременных женщин с сахарным диабетом, и около 95 млн рублей — на обеспечение детей с диабетом 1 типа. Общий объем субсидии для нашей республики составит 141,91 млн рублей.
Минздраву России поручено заключить соглашения с регионами не позднее 30 дней с момента выхода распоряжения и представить доклад в правительство о целевом использовании средств до 1 марта 2027 года.
Ранее сообщалось, что регионам помогут закупить системы непрерывного мониторинга сахара для детей.
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