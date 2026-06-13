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04:21 (UTC+5), 13 Июня 2026

Врач из Уфы назвала лучшие виды физической активности в 40+

После них люди отмечают ощущение бодрости и готовность к интеллектуальной деятельности.

Фото: Фотобанк ИА «Башинформ» | Архив
Наталья Овчарук

Молодым людям физическая активность помогает в укреплении костей, мышц и суставов, сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата (то есть координации и контроля за движениями) и поддерживать здоровый вес тела. Врач высшей категории по спортивной медицине Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Наталья Бикбаева рекомендует заниматься баскетболом, волейболом, футболом, ездой на велосипеде, единоборствами. Все популярнее становится оздоровительный бег на различные дистанции, спортивный туризм.

«Физическое состояние человека в основном не ухудшается до 40-45 лет. Позднее отмечается ослабление физических возможностей: координации, ловкости, быстроты. Физическая активность пожилых людей может иметь разные формы. Например, ходьба, скандинавская ходьба, плавание, стретчинг, танцы, садоводство, пешеходные экскурсии, езда на велосипеде или организованные гимнастические занятия. Наиболее полезны в пожилом возрасте простая ходьба и быстрая ходьба. Тренированным людям полезно заниматься медленным бегом, который перемежается с ходьбой и гимнастическими упражнениями», — поделилась собеседник агенства.

По словам медика, физнагрузки благоприятно влияют и на ЦНС. Наталья Бикбаева объяснила, что когда человек регулярно занимается бегом, плаванием, спортивной ходьбой, его организм создает более благоприятные условия для питания коры головного мозга, отвечающей за когнитивные решения. Улучшается память, внимание и устойчивость к умственным нагрузкам. При умеренной и регулярной физической активности стимулируется приток кислорода и питательных веществ к нейронам, что позволяет им работать эффективнее. Многие люди отмечают усиление чувства ясности мыслей после пробежки в утренние часы, когда после физической активности субъективное ощущение бодрости и готовности к интеллектуальной деятельности сохраняется на протяжении всего дня.

Врач напомнила тем, кто планирует посещать фитнес-клуб и не знает с чего начать — с обследования. Лучше сдать общий анализ крови, мочи и электрокардиограмму.

«При наличии отклонений в результатах обследования проконсультироваться с врачом терапевтом, врачом по спортивной медицине. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться со специалистом, который осуществляет наблюдение. Нагрузку в фитнес-клубе рекомендуется выполнять под контролем пульса и артериального давления», — посоветовала доктор.

Ранее «Башинформ» сообщал, что каждый второй житель республики регулярно занимается спортом.

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