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04:00 (UTC+5), 17 Мая 2026

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая проводится Всемирный день памяти жертв СПИДа. Эту скорбную дату Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила еще в 1983 году для того, чтобы почтить память жертв неизлечимой болезни, а также поддержать тех, кто столкнулся с чумой ХХ века.

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

Учреждение ВОЗ такого актуального дня — один из символов памяти и солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ-инфекции. В этом году День памяти умерших от СПИДа приходится на 17 мая. Во всем мире организуются приуроченные к этой дате различные акции и мероприятия. По официальным данным на конец 2023 года было сообщено о смерти 34 254 инфицированных ВИЧ россиян. Из них в Башкирии умерли за это время более 5000 ВИЧ-инфицированных.

«СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита человека, вызываемый ВИЧ, — является конечной стадией развития ВИЧ-инфекции. Вирус передается при половом контакте с партнером, зараженным ВИЧ, при внутривенном введении наркотических веществ зараженной иглой, а также внутриутробно — от инфицированной матери к ребенку», — напомнила главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева.

День памяти жертв СПИДа, который отмечается сегодня более чем в 75 страх мира, — это возможность проявить готовность противостоять дальнейшему распространению опасной инфекции, привлечь широкое внимание к проблеме эпидемии СПИДа, к интересам ВИЧ-инфицированных.

Вирус уносит жизни миллионов людей, вне зависимости от пола, возраста, национальности, вероисповедания, социального статуса, профессиональных и личных особенностей человека. Среди умерших от СПИДа — гениальный балетный танцор Рудольф Нуреев, рок-певец, композитор, автор песен и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри, теннисист Артур Аше, футболист Джерри Смит.

Главная цель мирового сообщества — победить СПИД к 2030 году. Россия тоже стремится к этой цели, реализуя для этого различные программы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ. Не случайно противодействие распространению ВИЧ — в числе государственных приоритетов в Российской Федерации. Своевременно разработанная Государственная стратегия помогает сохранять в стране тенденцию снижения темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией при увеличении количества обследований. Цель — остановить распространение инфекции за счет постоянного снижения числа новых случаев и сокращения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Среди мер борьбы с ВИЧ/СПИДом особое место занимает профилактика. Эффективная просветительская работа позволяет снизить количество предполагаемых случаев ВИЧ-инфекции, констатируют специалисты. Для предупреждения распространения заболевания очень важно раннее выявление ВИЧ-инфекции и постановка пациентов на диспансерный учет, а также назначение терапии, наблюдение, регулярный мониторинг эффективности проводимого лечения. Для решения этого вопроса проводятся многочисленные семинары, лекции для студентов вузов и колледжей республики с анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ и раздачей памяток и буклетов.

«Сегодня самое эффективное лекарство против этой болезни — понимание проблемы, объединение действий перед общей опасностью, информирование населения, приверженность к пожизненному лечению с целью сохранения качества жизни. День памяти жертв СПИДа — это возможность для каждого человека — впервые или еще раз — подумать, насколько важно бороться с эпидемией лично для него. Наш долг перед умершими — сделать все возможное, чтобы уберечь людей от СПИДа, а заразившихся — защитить от дискриминации, поддержать их морально», — подытожили «Башинформу» в Республиканском Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

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