Минздрав Башкирии опубликовал маршрут «поездов здоровья» с 11 по 17 мая

В Башкортостане продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». По данным регионального минздрава, с 11 по 17 мая «поезда здоровья» приедут в Альшеевский, Благоварский, Буздякский, Дуванский и Учалинский районы, а также в села города Нефтекамска.

По традиции в ходе выездных приемов медиков жители отдаленных районов смогут бесплатно проконсультироваться у врачей.

В ведомстве напомнили, что прием ведется в порядке живой очереди. Главное, взять с собой паспорт и полис ОМС.

Добавим, что акция проводится по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».