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06:21 (UTC+5), 28 Января 2026

В Уфе врачи помогли женщине с аномальной маткой родить здорового малыша

️В Республиканском перинатальном центре произошли необычные роды.

Фото: МЗ РБ | Vk
Ксения Калинина

Мама с полным удвоением матки родила здорового малыша. Как пояснили в пресс-службе минздрава РБ, эта редкая анатомическая аномалия встречается у 1,5–2% рожениц и повышает риски разрывов и кровотечений, поэтому в большинстве подобных случаев врачи при родоразрешении предпочитают кесарево сечение.

В этом случае врачи решили провести естественные роды. Малыш появился на свет в положенный срок на 37-й неделе беременности, родившись из правой матки.

Беременность была непростой: врачи своевременно выявили и взяли под контроль ряд осложнений: у малыша отмечались признаки недостаточного роста и внутриутробной гипоксии, а в системе «мать–плацента–плод» обнаруживались нарушения кровотока. Кроме того, у ребёнка была единственная артерия пуповины, а у мамы имелись сопутствующие заболевания.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Ребёнок находится в детском отделении, его состояние стабильно, а мама восстанавливается под наблюдением специалистов.

В ведомстве отметили, что этот случай подтверждает, что при внимательном ведении беременности и слаженной работе медиков можно родить здорового малыша даже при сложных анатомических особенностях.

Ранее в Уфе врачи выходили «торопыжку» с экстремально низким весом.

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