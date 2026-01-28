В Уфе врачи помогли женщине с аномальной маткой родить здорового малыша

Мама с полным удвоением матки родила здорового малыша. Как пояснили в пресс-службе минздрава РБ, эта редкая анатомическая аномалия встречается у 1,5–2% рожениц и повышает риски разрывов и кровотечений, поэтому в большинстве подобных случаев врачи при родоразрешении предпочитают кесарево сечение.
В этом случае врачи решили провести естественные роды. Малыш появился на свет в положенный срок на 37-й неделе беременности, родившись из правой матки.
Беременность была непростой: врачи своевременно выявили и взяли под контроль ряд осложнений: у малыша отмечались признаки недостаточного роста и внутриутробной гипоксии, а в системе «мать–плацента–плод» обнаруживались нарушения кровотока. Кроме того, у ребёнка была единственная артерия пуповины, а у мамы имелись сопутствующие заболевания.
Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Ребёнок находится в детском отделении, его состояние стабильно, а мама восстанавливается под наблюдением специалистов.
В ведомстве отметили, что этот случай подтверждает, что при внимательном ведении беременности и слаженной работе медиков можно родить здорового малыша даже при сложных анатомических особенностях.
Ранее в Уфе врачи выходили «торопыжку» с экстремально низким весом.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.