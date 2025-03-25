В Уфе врачи удалили у пациентки огромную опухоль яичника

Врачи республиканского онкологического диспансера успешно провели операцию по удалению огромной опухоли яичника. 67-летняя пациентка находилась на стационарном лечении в одной из больниц Уфы по основному заболеванию. Своим врачам она пожаловалась на боли и тяжесть внизу живота. Пациентке провели УЗИ брюшной полости и малого таза и выявили опухоль яичника больших размеров, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Пациентку перевели в РКОД для дальнейшего обследования. Врачи провели МРТ и КТ и обнаружили признаки злокачественности опухоли, а также 20-кратное повышение уровня онкомаркера. Такие опухоли яичников встречаются достаточно часто. Они должны быть удалены, так как часто становятся злокачественными и могут достигать огромных размеров, нарушая функции соседних органов.

Бригада врачей отделения онкогинекологии провели лапаротомию и удалили матку с придатками и опухоль яичника. Операцию провели без кровопотери, осложнений во время проведения и в послеоперационном периоде не отмечалось. Однако у пациентки имелась анемия средней тяжести до операции, которая потребовала переливания донорской крови в послеоперационном периоде. Пациентку выписали на 7-е сутки.

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