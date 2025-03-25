В России многодетным семьям предоставят бесплатных юристов

В России принят закон, благодаря которому многодетные родители получат право на бесплатную юридическую помощь. Условия: у них должно быть не менее трёх детей, при этом старшей дочери или старшему сыну — не более 18 лет, или, если учатся очно — не более 23 лет.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, юридическая помощь будет оплачиваться государством. Многодетные семьи смогут воспользоваться ею для защиты жилищных прав, в спорах с работодателем, при решении вопросов по пенсиям и пособиям, и по другим жизненным проблемам.

Ранее сообщалось, что Дума рассматривает закон, который облегчит сдачу экзаменов девятиклассникам, собирающимся поступать в колледжи.