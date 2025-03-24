В Башкирии продавали сим-карты без регистрации

Предпринимателя из Альшеевского района оштрафовали на 30 тыс. руб. за реализацию 21 незарегистрированной сим-карты, что является нарушением законодательства о связи. По закону продавец должен оформить договор между оператором мобильной связи и клиентом с указанием его паспортных данных. Здесь же продавец не получал таких полномочий от оператора, сообщили в республиканской прокуратуре.

Ранее Башинформ сообщал, что в стране ужесточили правила продажи сим-карт: россияне могут оформить на себя не более 20 «симок», иностранцы — не более 10.

А с 1 апреля владельцы аккаунта на Госуслугах смогут увидеть все зарегистрированные на них сим-карты, это одна из мер борьбы с кибермошенничеством.