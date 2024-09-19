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19 Сентября , 14:29

Власти РФ уточнили механизм списания задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России усовершенствовало механизм бюджетного кредитования - займов, выделяемых регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Теперь те средства, которые появятся в результате реструктуризации бюджетных кредитов, можно будет направить в проект до его включения в сводный перечень (при наличии соглашения о намерениях по реализации между регионом и инвестором).

Об этом сообщает пресс-служба федерального кабмина. Также уточнён порядок списания задолженности по бюджетным кредитам за счёт налоговых поступлений от указанных инвестпроектов. Так как объём списания задолженности по таким кредитам зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов, новым постановлением закрепляется возможность учёта для этой цели подтверждённых, но не учтённых в предыдущие отчётные периоды налоговых доходов от реализации инвестпроектов.

Автор:Элина Ахметова
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