Госдума поддержала законопроект Башкирии

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении внесенный парламентом Башкортостана проект федерального закона об обязательном нотариальном удостоверении договора дарения недвижимого имущества. Инициатива башкирских депутатов направлена на предотвращение мошенничеств.

— Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс РФ. Суть такова: если стороны сделки не состоят друг с другом в близком родстве, то договор должен в обязательном порядке заверяться нотариусом. По закону нотариус должен разъяснить смысл сделки и убедиться в том, что договор действительно соответствует намерениям обеих сторон, — прокомментировал председатель Курултая РБ Константин Толкачёв.

Спикер парламента отметил, что упрощенная процедура — это не всегда благо.

— Быстро решать вопросы через МФЦ удобно, но, если на кону стоит единственное жилье, стоит чуть усложнить процедуру ради безопасности граждан, — сказал он. — Упрощенным порядком пользуются мошенники. Особенно уязвимы перед злоумышленниками одинокие пожилые люди, у которых могут быть проблемы с ментальным здоровьем или которые просто не очень хорошо разбираются в правовых вопросах. Чтобы их защитить, нужно изменить правовой механизм.

Поправки рассмотрят в течение месяца, затем документ выйдет на рассмотрение во втором чтении.