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18 Сентября , 10:00

Операторам лотерей предлагается отдать государству больше средств

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении целевых отчислений от лотерей, сообщили в пресс-службе парламента. Документ подготовил минфин РФ. Он предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от суммы выручки оператора лотереи: 
— на 2025 год — 4,2%, 
— на 2026 — 4,5%, 
— на 2027 — 5%, 
— с 2028 года — 5,5%.

«Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«По нашим оценкам, объём целевых отчислений от лотерей в 2028 году может составить 5,8 миллиарда рублей. Это увеличение порядка 165% от уровня 2023 года», — пояснил на заседании Госдумы замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Автор:Элина Ахметова
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