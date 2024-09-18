Госдума расширила список социально ориентированных НКО

Государственная Дума приняла закон, расширяющий виды деятельности социально ориентированных НКО. Новым направлением их работы стало благоустройство территорий. Расширено еще одно направление — профилактика социально опасных форм поведения. В него включено участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Теперь в законе 19 пунктов направлений работы социальных НКО. Они получают налоговые и иные льготы, финансовую, имущественную, информационную и другую помощь от государства и муниципалитетов.

«Мы третий раз за полгода открываем закон «Об НКО», чтобы расширить перечень, понимая, что, расширяя его, мы даем большему количеству организаций государственную поддержку. Сейчас включаем в список благоустройство территорий и наставничество трудных подростков. Что это даст? Преференции и льготы на разном уровне. Эти организации смогут больше денег направлять на решение своих социальных задач», — отметила председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.