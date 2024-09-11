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11 Сентября , 18:56

Уфимцам могут поднять налог на недвижимость

Горсовет Уфы
Фото:Горсовет Уфы

Уфимцам могут поднять налог на недвижимость. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума горсовета в целях наполнения городского бюджета. 

Как пояснили в пресс-службе горсовета, изменение налога на имущество физических лиц коснётся владельцев недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 10 млн рублей.

Если это квартира или часть дома, ставка изменится с 0,22% до 0,3%. Если отдельный дом или комплекс - ставка составит 0,3%, вместо прежней - 0,24%.

Налоговая ставка по недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. увеличивается с 2% до 2,5%.

Налоговая нагрузка будет меняться не сразу, а постепенно, в соответствии с Налоговым кодексом, отметили в горсовете.

 

Автор:Элина Ахметова
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