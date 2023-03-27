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Вчера, 16:04

В УФНС Башкирии напомнили о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров

УФНС по РБ
Фото:УФНС по РБ

В УФНС по Башкортостану напомнили, какие налоговые льготы положены пенсионерам. Такой статус граждане получают не только по достижении соответствующего возраста, но и получающие пенсию за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида: дом или часть дома, квартира или ее часть, комната, гараж, машино-место. Если, например, у пенсионера в собственности две квартиры, по одной из них он освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц.

По земельному налогу пенсионерам предоставлен вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток одного участка. Например, если у пенсионера в собственности один земельный участок площадью 6 соток или меньше, то налог за него не уплачивается. Если площадь принадлежащего пенсионеру участка, например, 10 соток, то налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости 4 соток.

По транспортному налогу льготы для пенсионеров в Башкирии не предусмотрены.

С 2019 года, со старта пенсионной реформы, такие же права имеют предпенсионеры (те, кто вступил бы в пенсионный возраст «по старому стилю») — женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.

Для пенсионеров и предпенсионеров применяется проактивный порядок предоставления налоговых льгот, то есть в основном заявления им подавать не нужно.

Однако в ряде случае заявления требуются: если вам в 2022 году впервые назначена пенсия не по возрасту, а по другим причинам: по выслуге лет (военные пенсионеры, пенсионеры силовых ведомств и т.д.), по случаю потери кормильца, по инвалидности и т.д. (не по возрасту). К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие статус пенсионера.

Подать заявление о льготе нужно до 30 апреля любым удобным способом: через мобильное приложение «Налоги ФЛ», через личный кабинет на сайте ФНС, в многофункциональном центре, письмом или при личном обращении. Телефон горячей линии — 8 (347) 226-38-00.

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