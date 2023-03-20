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Сегодня, 10:56

В Уфе на оптовой базе изъяли более 12 тысяч безакцизных пачек сигарет

Башкортостанская таможня
Фото:Башкортостанская таможня

На оптово-розничной базе Уфы изъято 12 184 безакцизных пачек сигарет различных марок производства Беларуси, Киргизии и стран Евросоюза. Как сообщили в Башкортостанской таможне, наличие крупной партии контрафакта «было установлено аналитическим путем». В МВД по данному факту возбуждено уголовное дело.

Величину последней партии подчеркивает сравнение — в 2022 году изъяли всего 17 тыс. пачек нелегальных сигарет, а в 2021 — около 5,4 тыс.

Контрафакт значительно дешевле — ведь с него не уплачивается налог, но вместе с тем зачастую это поддельная продукция, в которой не соблюдены нормы и технологии и которая может принести здоровью дополнительный вред, объясняют специалисты.

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