В Госдуме предлагают наказывать треш-стримеров штрафами и отключением от интернета

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о наказании треш-стримеров за распространение материалов с «издевательствами и сценами жестокости в корыстных или хулиганских целях». Также предполагается создание реестра стримеров, нарушающих законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.

Если закон примут, в Уголовном и Административном кодексах появятся соответствующие поправки. За «распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами» предлагается наказывать: физлица — штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией оборудования, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб., также с конфискацией. Онлайн-трансляция будет считаться отягчающим обстоятельством — ее могут увидеть множество людей. При повторном нарушении штрафы вырастут и станут уголовными, после третьего нарушения абонента отключат от интернета.

Треш-стримеры запускают прямые трансляции, в ходе которых совершают над собой, другими людьми или животными опасные для здоровья, унизительные и тому подобные вещи, в расчете получить донаты от зрителей.