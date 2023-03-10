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Сегодня, 13:14

В Башкирии у должников по транспортному налогу изъяли BMW, Mitsubishi, Audi

УФНС по РБ
Фото:УФНС по РБ

Жителям Уфы, Стерлитамака, Салавата и Ишимбая пришлось расстаться с автомобилями BMW X5, Audi A4, Chevrolet GMT900, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX, сообщили в УФНС по Башкирии. Арестованные машины будут проданы для погашения долга — владельцы этих дорогих иномарок задолжали казне 2,3 млн рублей.

Транспортный налог остается «лидером» задолженности — на него приходится 1,6 млрд руб. из общей суммы 2,8 млрд руб. неуплаченных имущественных налогов.

Хотя в целом собираемость этого вида налогов существенно выросла, отмечают в УФНС: по итогам кампании 2022 года жители республики заплатили более 5,9 млрд руб. — на 11% выше сбора 2021 года.

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