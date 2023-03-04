В России заработал закон о вторичных ресурсах

С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», который впервые дал определение вторичных материальных ресурсов.

Как пояснил министр экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов, закон направлен на развитие экономики замкнутого цикла, то есть на использование максимального количества вторичных ресурсов в производстве. Новое правовое регулирование позволит увеличить вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот и эффективнее проводить работу по сокращению захоронения отходов.

«Отмечу, что извлеченные вторично-материальные ресурсы на мусоросортировочных комплексах дообрабатываются до вторичного сырья для изготовления готового продукта. Огромным спросом у нас в республике пользуются макулатура, стекло, изношенные шины, пластик, ПЭТ-отходы, металлолом. Крупнейшими предприятиями в Башкирии по их использованию являются „Салаватстекло“, „Русджам“, „Картонно-бумажный комбинат“, „Николь-Пак“, „Триумф“, „Автонормаль“», — напомнил министр.