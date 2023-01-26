Уфимец отсудил компенсацию у предпринимателя за невыполненный заказ

По решению суда ИП выплатил жителю Уфы стоимость невыполненного заказа и компенсацию. Победить в судебном споре мужчине удалось благодаря письменному договору и помощи Роспотребнадзора.

Уфимец заключил договор с ИП на изготовление и установку кухонной мебели еще в 2020 году. Однако заказ стоимостью 90 тыс. руб. не был исполнен в указанные сроки. Клиент попросил вернуть ему деньги, но мебельщики этого не сделали. Тогда заказчик решил обратиться за консультацией к специалистам по защите прав потребителей.

Управление подало иск в суд, который обязал ИП не только вернуть клиенту 90 тыс. руб., но и выплатить компенсацию морального вреда и штраф в размере 117 тыс. руб..

Оспорить решение райсуда предпринимателю не удалось — апелляции и кассации ничего не изменили, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.