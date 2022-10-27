Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Правовой ликбез
27 Октября , 22:05

ФНС создала промостраницу, где собрана информация по налоговым льготам мобилизованным

На сайте ФНС России запущена промостраница, где дана полная на данный момент информация по налоговым льготам и сдаче отчетности мобилизованным.  Страница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.

Для мобилизованных переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов. Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.

Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика