В соцсетях появилась информация о том, что в центре образования № 15 26 ноября один школьник толкнул другого, последний неудачно упал и ударился головой. Пост сопровождался фотографией, на которой запечатлён ребенок на полу в крови.

«Башинформу» в пресс-службе управления образования Уфы заявили, что инцидент был, но сообщили о других обстоятельствах.

«На уроке физической культуры во время подвижной игры ученик среднего звена ударился об стену и получил рану. Первая помощь была оказана на месте, вызвана скорая помощь, родители уведомлены. В настоящее время ребёнок находится дома под присмотром родителей. Администрация школы на постоянной связи с родителями. Запланированы дополнительные инструктажи по безопасности на занятиях. Фото в публикации не соответствует данной ситуации», — заявили в ведомстве.