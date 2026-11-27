Болезнь началась в конце октября: температура, сильные головные боли, боль в глазах. Потом добавились приступы с галлюцинациями и обмороками. Ребёнка на «скорой» увезли в больницу. В попытках разобраться, что происходит с сыном, семья поехала в Уфу, где обратилась в частную клинику к неврологу-эпилептологу. Врач поставила юношескую миоклоническую эпилепсию — поспешно, не дождавшись результатов ЭЭГ и МРТ, и назначила противосудорожные препараты. Позже выяснилось, что у мальчика стремительно прогрессировала нейроинфекция, вероятно, вызванная вирусом герпеса, сообщается в Макс-канале «База».

В реанимацию подростка привезли уже в бреду, с серьёзными поражениями мозга. Врачи больше недели боролись за его жизнь, но 15 ноября он скончался. Отец считает, что из-за неверного лечения время для спасения было упущено.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу СУ СКР по РБ.

«Выявлена информация о смерти несовершеннолетнего жителя Стерлитамака. Сообщается о ненадлежащем оказании ребенку медицинской помощи, что могло повлечь дальнейшее ухудшение самочувствия и наступление смерти. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“. В настоящее время организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка полноте и своевременности оказанной подростку медицинской помощи», — сообщили информагентству в ведомстве.

Между тем в частной клинике сразу же бросили трубку, как только услышали имя врача и что к ним за информацией обращается журналист.