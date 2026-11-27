В 2024 году двое подростков 13 и 14 лет бесследно исчезли в Уфе 30 марта. Родителям они сказали, что пойдут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на ул. Шафиева, но домой не вернулись и не вышли на связь. Версию утопления начали отрабатывать, когда в Белой нашли сапог одного из мальчиков.
В поисках были задействованы несколько сотен людей: правоохранители, спасатели, волонтеры, неравнодушные граждане. 26 мая на берегу Белой у парка Победы (на 58-й день поисков) удалось найти тело 13-летнего мальчика. Родители опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность. 5 июня 2025 года на берегу у очистных сооружений под Уфой нашли тело второго подростка, личность подтвердила ДНК-экспертиза.
Вечером 7 ноября 2026 года двое друзей пошли на ночную рыбалку к реке Ай у деревни Аюпово Мечетлинского района. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.
С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. К поисковой операции привлекались сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории использовалась аэролодка, а с воздуха территорию осматривали с помощью беспилотников.
СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении — это расширило возможности поисков. Искали и на берегу, и в воде.
Тело нашли 26 ноября — в воде, в 1,4 км ниже по течению от места исчезновения. Видимых повреждений не было, тело извлекли водолазы, на месте работали следователи.
Трагедия с утонувшим ребенком омрачилась гибелью его родного дедушки. Мужчина трудился ведущим специалистом-экспертом Нефтекамской службы управления по охране и использованию объектов животного мира минэкологии РБ. По словам близких, пожилой человек очень тяжело переживал за судьбу внука. Вероятнее всего, стресс от случившегося мог подорвать здоровье мужчины.
В Белорецком районе две недели искали утонувшего ребенка. 2 мая 2013 года дошкольник забрался на дерево, нависавшее над потоком реки Шура, и упал в воду. Быстрое течение понесло ребенка, друзья бежали за ним до тех пор, пока он не скрылся под водой. Дети сообщили о случившемся взрослым, спецслужбы и добровольцы начали поиски.
Тело ребенка нашли спустя 14 дней в 20 км от места происшествия — в реке Инзер. Спасатели извлекли тело из реки и передали правоохранительным органам.
Трагедией завершились поиски пропавшей у реки Уфимки девочки. Утром 19 июля 2020 года она вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш Нуримановского района и пошла к берегу реки Уфы, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего она пропала без вести. Сестра девочки, услышав шум возле воды, начала поиски ребенка, после чего обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.
Шесть дней была надежда, что ее найдут живой. Спасатели госкомитета РБ по ЧС, МЧС Башкирии и волонтеры искали девочку на береговой линии, метр за метром водолазы «прочесывали» дно реки, но поиски были безуспешны.
«К сожалению, подтвердилось самое худшее: ребенок утонул. 24 июля тело обнаружил пастух, который переправлялся на другую сторону реки», — сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
23 мая 2026 года в Дюртюлинском районе на реке Белой утонул подросток. По предварительной информации спасателей, несколько детей пришли на берег водоёма, чтобы порыбачить. Затем они решили искупаться. Один из подростков ушел под воду.
Утонувшего искали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС. Работа не прекращалась ни на день.
В итоге через пять дней тело ребенка нашли в десяти километрах ниже по течению от места трагедии.
13 июля 2017 года в деревне Камышлы Уфимского района пропал школьник. Мальчик ушёл с друзьями на реку Уршак — порыбачить. По рассказам детей, он поскользнулся, упал в воду, и его унесло течением. Ребята прибежали к взрослым и рассказали о случившемся.
Поиски длились четыре дня. В них участвовали полиция, спасатели и волонтёры. Люди прочёсывали берег, водолазы обследовали реку. Выполнять задачу было непросто: дно было завалено корягами.
16 июля волонтёры сообщили печальную новость: «Ребёнок найден, погиб». Мальчик утонул.
Мальчик из деревни Табынское Гафурийского района Башкирии только окончил второй класс. 14 июня 2025 года родители получили весть о его гибели. Мальчик утонул во время купания на неофициальном пляже реки Белой.
Ребенок пошел на водоем без разрешения матери. К поискам школьника приступили водолазы. Через четыре дня его тело обнаружили в реке Белой, в 8 км ниже по течению от места трагедии.
Вечером 8 сентября 2024 года в Бирске на берегу реки Белой отдыхающие спускали лодку. Прицеп сорвался и утащил в воду автомобиль «УАЗ». В салоне были двое взрослых и трое детей. Очевидцы спасли четверых, а маленький мальчик остался в машине. Когда «УАЗ» извлекли из реки, ребёнка в кабине не было — начались поиски.
11 сентября спасатели нашли тело мальчика. Оно было обнаружено примерно в 200 метрах ниже по течению от места, где ушёл под воду автомобиль.
В Белорецком районе 12 июля 2024 года, спустя четыре дня поисков, нашли тело утонувшего мальчика. Его искали с 9 июля.
Подросток вместе с друзьями пришёл купаться на центральный пруд в Белорецке — а он для этого не предназначен. В какой-то момент ребёнок оступился. Течение подхватило его и понесло в сторону шлюза водосборной плотины. Мальчик пытался выплыть, но вскоре скрылся под водой. Товарищи сначала не поняли, что случилось, а когда стали звать на помощь, было уже поздно.
Поиски шли интенсивно: обследовали и акваторию реки, и береговую линию. В операции участвовали спасатели, пожарные Белорецкого металлургического комбината и волонтёры — всего более 350 человек. Тело обнаружили примерно в 800 метрах ниже по течению от того места, где ребёнка затянуло в конструкцию.
В Кугарчинском районе 11 августа 2026 года водолазы извлекли из реки Белой утонувшего подростка. Юношу искали с 8 августа.
Трагедия произошла около деревни Валитово Кугарчинского района. Подросток купался в необорудованном месте и пропал из виду. Через 4 дня вечером тело погибшего подростка было обнаружено на поверхности воды в 1,5 км ниже по течению от деревни в трех метрах от берега.
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