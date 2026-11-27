Двойная трагедия

Вечером 7 ноября 2026 года двое друзей пошли на ночную рыбалку к реке Ай у деревни Аюпово Мечетлинского района. Один из них оступился и упал в холодную воду. Второй помог товарищу выбраться на берег и помчался в деревню за помощью. Однако когда взрослые прибыли на место, мальчика на берегу уже не было.

С 8 ноября в поисках ребенка были задействованы все возможные силы. К поисковой операции привлекались сотрудники полиции, спасатели, водолазы, местные жители, родные и волонтеры. Для обследования акватории использовалась аэролодка, а с воздуха территорию осматривали с помощью беспилотников.

СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении — это расширило возможности поисков. Искали и на берегу, и в воде.

Тело нашли 26 ноября — в воде, в 1,4 км ниже по течению от места исчезновения. Видимых повреждений не было, тело извлекли водолазы, на месте работали следователи.

Трагедия с утонувшим ребенком омрачилась гибелью его родного дедушки. Мужчина трудился ведущим специалистом-экспертом Нефтекамской службы управления по охране и использованию объектов животного мира минэкологии РБ. По словам близких, пожилой человек очень тяжело переживал за судьбу внука. Вероятнее всего, стресс от случившегося мог подорвать здоровье мужчины.