Верховный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении 64‑летнего жителя Уфы, обвиняемого в преступлениях по нескольким статьям:

«насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста» (в отношении двух лиц),

«незаконное изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»,

«развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»,

«видеосъёмка несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, а также обслуживать соответствующие учреждения на срок 15 лет. Также судом постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в общей сумме 550 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

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