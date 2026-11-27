Верховный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении 64‑летнего жителя Уфы, обвиняемого в преступлениях по нескольким статьям:
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, а также обслуживать соответствующие учреждения на срок 15 лет. Также судом постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в общей сумме 550 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
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