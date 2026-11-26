Автомобиль исчез со двора дома на улице Рабкоров в Уфе в ноябре 2019 года. Сумма ущерба тогда составила 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, житель Краснодарского края специально приехал в столицу республики, чтобы совершить угон, к которому заранее готовился: арендовал гараж, ночью вскрыл иномарку с помощью электронного устройства и перегнал её туда, установив поддельные номера, заглушив сигнал связи. Похищенный автомобиль он планировал перепродать, но покупатель перестал выходить на связь. Позже мужчина вернулся проверить машину, испугался слежки возле гаража и скрылся, так и не успев реализовать украденное.

Подозреваемого задержали уже в Крыму. Он дал признательные показания; возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным кражам дорогих автомобилей в других регионах.

Ранее в Башкирии задержали организатора интернет‑магазина по сбыту наркотиков.