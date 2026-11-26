При личном досмотре у него изъяли пакет с наркотиками, а также металлическую лопатку, перчатки и сотовый телефон. В памяти устройства содержались сведения, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков.

На основании географических координат, обнаруженных в телефоне мужчины, сотрудники полиции провели осмотр местности и нашли свёрток. Внутри находился пакет с запрещенным веществом.

Кроме того, в арендованной им квартире в Стерлитамаке в ходе осмотра полицейские изъяли более 9 г другого наркотика. Суммарная масса изъятых наркотических средств составила более 990 г.

Задержанный рассказал, что он прибыл в республику из другого региона для покупки оптовой партии наркотиков. Приобретенное он хотел увезти и сбыть у себя дома. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Судом в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Башкирии росгвардейцы спасли раненого мужчину и задержали нападавшего.