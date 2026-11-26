При личном досмотре у него изъяли пакет с наркотиками, а также металлическую лопатку, перчатки и сотовый телефон. В памяти устройства содержались сведения, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков.
На основании географических координат, обнаруженных в телефоне мужчины, сотрудники полиции провели осмотр местности и нашли свёрток. Внутри находился пакет с запрещенным веществом.
Кроме того, в арендованной им квартире в Стерлитамаке в ходе осмотра полицейские изъяли более 9 г другого наркотика. Суммарная масса изъятых наркотических средств составила более 990 г.
Задержанный рассказал, что он прибыл в республику из другого региона для покупки оптовой партии наркотиков. Приобретенное он хотел увезти и сбыть у себя дома. Мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Судом в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Башкирии росгвардейцы спасли раненого мужчину и задержали нападавшего.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.