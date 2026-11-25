По данным пресс-службы ведомства, прибыв на вызов, росгвардейцы обнаружили пострадавшего с сильным кровотечением. Бойцы оказали ему первую помощь и передали врачам скорой.

По предварительной информации, нападавший ранил мужчину ножом и закрылся в квартире. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали полиции.

Ранее в Уфе приставы арестовали Maserati и Alfa Romeo у фирмы-должника.