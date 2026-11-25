Несмотря на предупреждения судебных приставов Калининского района, руководство компании игнорировало требования об оплате, сообщили в пресс-службе ГУФССП по РБ.

Тогда приставы проверили имущество фирмы. В автопарке из 25 машин они обнаружили и арестовали два автомобиля премиум-класса — Maserati Levante и Alfa Romeo. Машины уже эвакуированы на спецстоянку.

В дальнейшем автомобили оценят и продадут на торгах, а вырученные деньги пойдут на погашение долгов по штрафам.

Ранее предпринимателя из Башкирии заставили заплатить энергетикам 1,1 млн рублей.