По информации «Известий Мордовии», 33-летний мужчина после ссоры с женой употреблял спиртное дома. Он сам дважды ударил себя ножом в бедро, а врачам скорой помощи пояснил, что травмировался случайно.

Спустя три часа, не дозвонившись до супруги, горожанин написал на нее ложный донос. После разоблачения заявитель признался в оговоре.

Ранее в Башкирии росгвардейцы спасли раненого мужчину и задержали нападавшего.