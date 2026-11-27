В Башкирии за неделю, с 20 по 26 ноября, произошло 82 пожара, в них погибли три человека. Об этом на видеоконференции с руководителями штабов муниципалитетов рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Павел Сабитов.

Он сообщил о последних пожарах с гибелью людей. Так, 22 ноября жертвой возгорания стала пожилая женщина в селе Раевский Альшеевского района. Предполагаемая причина трагедии — аварийный режим электросетей. 24 ноября не стало 70-летнего мужчины. Он погиб при пожаре в пустующем родительском доме в деревне Ивановка Кармаскалинского района. По словам его брата, мужчина постоянно пил и курил дома. 26 ноября скончалась 77-летняя женщина в селе Турмаево Стерлибашевского района. К трагедии привело неосторожное обращение с огнём.

По словам представителя МЧС Башкирии, главные причины пожаров за неделю: неосторожное обращение с огнём (20 случаев), неисправные печи и дымоходы (13), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (37 из 82).

«С начала года в республике произошло 6298 пожаров. В них погибли 168 человек, из них 8 детей, травмирован 161 человек», — представил данные статистики Павел Сабитов.

В МЧС Башкирии напомнили гражданам правила пожарной безопасности: