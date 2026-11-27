Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, на 1458 км автодороги М-5 «Урал» водитель «КамАЗа» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание прицепа. По словам очевидцев, всю дорогу засыпало пшеном.
После этого на данном участке автодороги произошло второе ДТП с участием водителей автомобилей «Ниссан Альмера» и «Субару Форестер».
Обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники отдельного специального батальона ГАИ Башкортостана. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Башкирии в ДТП с грузовиком велосипедист лишился руки.
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