Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, на 1458 км автодороги М-5 «Урал» водитель «КамАЗа» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание прицепа. По словам очевидцев, всю дорогу засыпало пшеном.

После этого на данном участке автодороги произошло второе ДТП с участием водителей автомобилей «Ниссан Альмера» и «Субару Форестер».

Обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники отдельного специального батальона ГАИ Башкортостана. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии в ДТП с грузовиком велосипедист лишился руки.