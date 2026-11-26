Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2026 года мужчина, управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, приближаясь к перекрестку на пересечении улиц Профсоюзной и Элеваторной, продолжил движение на запрещающий сигнал светофора.
В итоге он допустил наезд на велосипед под управлением 67-летнего мужчины. Потерпевший получил телесные повреждения, приведшие к ампутации левой руки, а также иные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии обсудили возможный запрет электросамокатов.
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