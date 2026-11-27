По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2026 года неизвестный мужчина предложил ученику 8 класса местного лицея дополнительный заработок через мессенджер.
За вознаграждение подросток должен был переводить поступавшие на его банковскую карту деньги на счета других лиц, оставляя себе часть суммы. Таким образом, на счет несовершеннолетнего поступило свыше 120 тысяч рублей, из которых 19 тысяч рублей школьник оставил себе в качестве вознаграждения.
По результатам рассмотрения иска суд взыскал с законного представителя несовершеннолетнего деньги в счет возмещения вреда, причиненного в результате легализации доходов, полученных преступным путем. Исполнение судебного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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