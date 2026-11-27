Сотрудники УФСБ России по РБ выявили и задокументировали противоправные действия 44-летней местной жительницы, причастной к содействию террористической деятельности.

По данным пресс-службы ведомства, женщина финансировала деятельность организации, признанной на территории Российской Федерации террористической, путем неоднократных денежных переводов на счета запрещенной структуры. За содействие террористической деятельности ей присвоен псевдоним и выдан партийный билет запрещенной организации.

На основании полученных материалов следователи УФСБ России по РБ в отношении уфимки возбудили уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных обвиняемой.