Несколько семей обратились в полицию и сообщили, что неизвестные побили стёкла окон и входных дверей в их домах, а также стёкла припаркованных автомобилей. Одному из заявителей причинён ущерб более чем на 96 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и ведутся поиски злоумышленников. О задержаниях и сумме окончательного ущерба пока не сообщается.
Ранее в Крыму спустя 7 лет задержали подозреваемого в краже иномарки в Уфе.
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