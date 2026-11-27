Несколько семей обратились в полицию и сообщили, что неизвестные побили стёкла окон и входных дверей в их домах, а также стёкла припаркованных автомобилей. Одному из заявителей причинён ущерб более чем на 96 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и ведутся поиски злоумышленников. О задержаниях и сумме окончательного ущерба пока не сообщается.

Ранее в Крыму спустя 7 лет задержали подозреваемого в краже иномарки в Уфе.