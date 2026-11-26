По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2025 года в доме мужчины произошел пожар. Родственники собрали на восстановление жилья 700 тысяч рублей. Однако деньги мужчина потратил на личные нужды. Чтобы скрыть от супруги и родных эту ситуацию, обвиняемый обратился в полицию с заявлением о якобы совершенной краже из его автомобиля, припаркованного в селе Акбердино.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Ранее в Крыму спустя 7 лет задержали подозреваемого в краже иномарки в Уфе.