По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2022 года подсудимые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в роли курьеров, обманом похитили у семи пожилых жителей республики более 2 млн рублей. Мошенники звонили пенсионерам, представляясь родственниками, врачами или сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их близких. Под предлогом урегулирования ситуации с правоохранителями либо оплаты срочного лечения они убеждали передать им деньги.

Подсудимые признали вину частично. Одному из потерпевших ущерб возместили частично.

Суд назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении в солидарном порядке ущерба, причиненного преступлением.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее в Уфе приставы арестовали Maserati и Alfa Romeo у фирмы-должника.