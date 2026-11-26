По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня утром на улице Мира в селе Караидель столкнулись «ВАЗ-2105» и Hyundai Sonata.

В ДТП 61-летний водитель «ВАЗ-2105» от полученных телесных повреждений скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии дорожные службы перешли на усиленный режим из-за снегопадов.